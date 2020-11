1er marché artisanal et agricole à Pamandzi

La Commune de Pamandzi en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise le premier Marché Artisanal et Agricole.

Ce marché regroupera des artisans et agriculteurs qui exposeront leurs produits issus de l’agriculture biologique, des produits frais, locaux et artisanaux ancrés dans la culture Mahoraise.

« Ce marché qui se veut de proximité, de convivialité et de qualité, se déroulera le Samedi 28 novembre 2020 de 8h à 16h à Pamandzi, sur le Front de mer de la plage Maracana jusqu’à la placette Vointail.

Le lendemain, la population est invitée au premier vide-grenier mis en place par la commune de Pamandzi le Dimanche 29 Novembre 2020 de 07h00 à 13h00.

Pour les inscriptions et réservations de stands pour le marché et le vide-grenier ou pour tous renseignements, vous pouvez joindre la Mairie de Pamandzi au standard 0269 60 12 82 et demander Laeticia.

« Venez nombreux et en famille découvrir le marché et le vide-grenier en rue piétonne. Port du masque et les gestes barrières sont de rigueur. »