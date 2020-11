Covid-19 : Baisse du taux d’incidence et des dépistages

Le dernier bulletin fait apparaitre une apparente accalmie. Mayotte a franchi la barre des 5.000 malades du Covid depuis le début de l’épidémie. Deux nouveaux décès sont à déplorer.

Nous avons perdu en quelques jours environ 40 points de taux d’incidence qui redescend à 57,6 cas pour 100.000 habitants en une semaine, alors qu’il avait dépassé la barre des 100, nous incitant à comparer ces vagues à celles des grandes marées. Il faut dire que malgré l’arrivée des tests antigéniques le nombre de dépistages est seulement de 1.656 sur la semaine du 11 au 17 novembre.

Le taux de positivité est stable lui, à 10,4%, et on note une diminution du nombre de clusters actifs, à 6. Une personne de plus a été admise en réanimation, portant à 5 le nombre de malades qui y sont hospitalisés, et 8 en médecine.

Deux nouveaux décès sont à déplorer, portant à 48 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une femme de 84 ans hospitalisée en médecine, et d’un homme de 74 ans admis en réanimation le 6 novembre dernier.

Depuis le début de l’épidémie, 5.036 malades ont été atteints par le virus du Covid-19.

L’épidémie de Covid-19 concerne tout le monde, mais l’ARS de Mayotte rappelle la nécessité d’être encore plus prudent envers les personnes à risques (personnes âgées, patients chroniques, femmes enceintes). Même en l’absence de symptômes, leurs protections dépend de notre comportements vis-à-vis d’eux : respect des mesures barrières, lavage des mains et distanciation physique.