Ouverture d’une école des parents au lycée des Lumières

Identifiée comme ressort principal pour sortir du cycle des violences, la capacité des parents à suivre leur progéniture est l’objet de nombreuses actions. Les écoles des parents ont fleuri depuis plusieurs années un peu partout notamment dans les établissements scolaires. Le lycée des Lumières (Mamoudzou Nord) aura la sienne, avec un programme dense.

Initiation à la langue française et à la correspondance administrative, Initiation à l’informatique et au numérique, Information au débat « santé et sexualité », Echange et partage autour de l’éducation, fonctionnement de l’établissement… Les parents peuvent s’inscrire dès maintenant.

