POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Mamoudzou (976), Représentée par son Maire Ambdilwahedou SOUMAILA, Blvrd Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou,

MAYOTTE. E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Éducation.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’Ecole Elémentaire de Doujani T16

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79311100

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La commune de Mamoudzou a entrepris la construction d’une école élémentaire à DOUJANI.

Cette école élémentaire, réalisée sur trois niveaux, comprend un espace de restauration de 200 m2, un espace administratif comprenant le bureau directeur, une salle de réunion, un local technique, une salle BCD (Bibliothèque centre documentation) ainsi que 16 salles de classes.

Le projet en est au stade DET et nécessite qu’un nouveau maître d’oeuvre soit désigné, suite à la disparition du précédent maître d’oeuvre.

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : oui

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Mercredi 16 décembre 2020 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

L’analyse des candidatures sera effectuée, conformément aux articles L.2141-1 du Code de la commande publique et R.2144-1 et suivants du Code de la commande publique.

Situation juridique – références requises :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économiques et financières, capacités techniques et professionnelles nécessaires pour l’exécution du marché au regard des éléments demandés à l’article 5.1 du présent règlement de la consultation.

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES

La prestation est réservée à une profession particulière : non

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Valeur technique 60%

2: Valeur financière 40%

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Les offres et candidatures sont remises par voie électronique.

Leur transmission se fait par voie électronique à l’adresse suivante :

https://www.marches-securises.fr

Renseignements complémentaires :

Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable uniquement via la plateforme https://www.marches-securises.fr

L’ensemble de la mission est constituée des éléments suivants :

-Les études de Diagnostic (DIAG),

-La direction de l’exécution du contrat de travaux (DET),

-l’assistance pour les opérations de réception (AOR),

Le maître d’oeuvre se voit également confier la mission de coordination en matière de Système Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 à 61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949.

L’enveloppe des travaux est de 3.386.387,71 euros pour la totalité de sa durée.

Le Marché est fixé à prix définitif, dans les conditions précisées dans l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières.

Les critères de sélection ds offres et leur détails :

-Valeur technique pondérée à hauteur de 60% évaluée au travers des éléments figurant dans le mémoire technique répartis comme suit :

•40% pour les délais d’exécution des missions du marché proposés par le Candidat, tel que consigné dans l’acte d’engagement ;

•20% pour la méthodologie de Travail proposée en ce que le maître d’oeuvre est amené à travailler en lien avec la Commune de

MAMOUDZOU, maître d’ouvrage.

-Valeur financière pondérée à hauteur de 40%.

La notation de l’offre du candidat (i) selon le critère de prix sera effectuée à l’aide de la formule suivante :

N (i) = 40 * (P (m) /P (i))

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856.

E-mail :greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269611862.

URL :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

VILLE DE MAMOUDZOU BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01 , à l’attention de Direction de la Commande Publique , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 269665010.

E-mail : commande-publique@mairiedemamoudzou.fr.

Fax +33 269639134.

URL :

http://www.mamoudzou.yt/vie-municipale/marches-publics.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

13 novembre 2020