Covid-19: un dernier bulletin encourageant

L’amplitude des vagues du Covid sur le territoire ressemble un peu à celle des grandes marées: le taux d’incidence qui avait dépassé la barre des 100 la semaine dernière, redescend à 66,9 cas pour 100.000 habitants.

Est ce lié à moins de dépistage, 1.709 sur la semaine du 7 au 13 novembre, contre 2.103 auparavant ? Le nombre de malades testées positifs au Covid est en tout cas de 187 cas en une semaine, contre 277 auparavant. Le taux de positivité est à 11,2%, et si une personne de plus est hospitalisée en lien avec ce virus, il y en a une de moins en réanimation, soit 4.

Les 11 foyers épidémiques concentrent les efforts des soignants, « la plupart trouvent leurs origines dans la sphère privée », indique l’ARS qui appelle « à une plus grande vigilance collective. Pour chacun d’eux, la plateforme téléphonique ARS/SPF/CSSM, sous l’autorité fonctionnelle de l’ARS, mène un travail méticuleux de contact-tracing pour informer, protéger, isoler et ainsi rompre le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus. »

L’ARS appelle à « protéger ses proches en respectant les gestes barrières et en appliquant les consignes sanitaires. »