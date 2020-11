Covid-19 : ouverture d’un nouveau centre de dépistage qui fluidifie l’accès au test

« Mis en place par le laboratoire privé Mayobio, ce centre facilite l’accès aux tests et complète l’offre de dépistage déjà en place sur l’île », note l’ARS qui évoque une « recrudescence des cas à Mayotte ». Rappelons qu’il est possible de se faire dépister dans les 4 centres de référence, Dzoumogne, Kahani, Mrsamadoudou et Dzoaoudzi, au CHM dans le camion en face des urgences et au laboratoire privé à Mamoudzou.

Et donc, depuis ce jeudi 12 novembre 2020, un 7ème centre est ouvert derrière la MJC de Kawéni, au plateau technique du laboratoire Mayobio dans la zone Cananga, en face de Distrimax, du lundi au vendredi de 8h30 à 12H30 et de 13h30 à 16H30.

Tout le monde peut se faire dépister gratuitement et sans avance de frais. Seront testés prioritairement et sans rendez-vous : les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 (avec ou sans ordonnance), les personnes « cas contact » ayant eu un contact à risque avec un cas confirmé, et ayant été contactées par l’ARS dans le cadre du contact tracing (SMS), les professionnels de santé et professionnels assimilés intervenant à domicile.

Les tests de dépistage pour convenance personnelle (voyageurs notamment) se font également au sein de ce centre COVID.

Deux types de tests sont utilisés : les tests PCR-RT et les tests antigéniques. Le laboratoire détermine quel test réaliser en fonction de l’état de santé du patient et du motif de sa venue :

– Pour un test antigénique (test rapide) : le résultat est rendu en 30 minutes

-Pour un test RT-PCR : les résultats sont communiqués via une plateforme sécurisée en ligne. Vous pouvez également récupérer le résultat sur votre lieu de prélèvement.

Les personnes doivent porter un masque afin de protéger le personnel et les autres patients. « En fonction de leur situation, les patients doivent présenter le justificatif adapté : une ordonnance, un SMS de la plateforme de contact tracing, leur billet d’avion, leur carte vitale ou leur pièce d’identité », indique l’ARS.

Ils suivent un parcours fléché au sein du centre COVID-19 :

– un premier accueil à l’extérieur du centre

-un second accueil avec prise d’informations administratives et constitution de leur dossier – une zone de prélèvement, où les patients peuvent bénéficier d’un test rapide ou d’un test PCR en fonction de leur besoin

L’ARS recommande à chacun de bien se laver les mains à l’eau et au savon avant de venir au centre de dépistage et au retour à domicile afin de ne pas contribuer à diffuser le virus.