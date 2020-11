Fête de la science 2020 : l’intercommunalité de Petite Terre fait découvrir la vasière des Badamiers

À l’occasion de la fête de la science, dont la thématique est l’Homme et la Nature, la Communauté de Communes de Petite Terre organise une sortie découverte sur la vasière des Badamiers le samedi 14 novembre 2020 dans l’objectif de valoriser, et de faire connaître les richesses naturelles de ce milieu.

« Soyez nombreux, pour venir découvrir les plantes qui nous protègent » pour améliorer nos connaissances et protéger notre vasière.

Une action réalisée en partenariat avec le rectorat, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, l’Office du Tourisme de Petite Terre, le Conservatoire du Littoral, le Conseil départemental, GEPOMAY, Oulanga na Nyamba, Yes WE cannette, Mayotte Nature Environnement, CITEO.

Les objectifs sont de faire découvrir la vasière des Badamiers et ces fonctions : rôle protecteur de la population, source alimentaire, lieu de stockage de carbone, diminution des risques de catastrophes naturelles, bouclier contre les houles, etc., et de favoriser la pratique des bons gestes sur la protection de notre environnement et la lutte contre les déchets.

Deux groupes thématiques sont proposés : le groupe « Avifaune et les impacts des déchets dans l’environnement » pour découvrir et observer les oiseaux du site (Thomas Ferrari – 0639 0423 71), et le groupe « Biodiversité de la vasière et les impacts des déchets dans l’environnement, avec une sensibilisation sur le fonctionnement de l’écosystème, seul site classé RAMSAR (« zone humide d’importance internationale »), (Faynoussati Ali Hamissi, 0639 27 27 69).

Compte tenu, de la situation sanitaire actuelle, chaque référent d’un groupe aura en sa charge un groupe de 10 à 15 personnes maximum. Des stands de sensibilisation seront tenus par nos partenaires.

Rendez-vous sur la plage du Faré de 8h00 à 12h, inscription sur place.