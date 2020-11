Journée de lutte contre le diabète : un adulte sur dix touchés à Mayotte, accentuation du dépistage

A l’occasion de la journée mondiale du diabète du 14 novembre 2020, différents rendez-vous sont organisés sur le territoire en partenariat avec Rediab Ylang, les pharmacies, la MSP du lagon, et avec le soutien de l’ARS.

L’objectif est de favoriser les changements de comportements pour prévenir et lutter contre cette maladie et sensibiliser le grand public et les professionnels de santé au dépistage du diabète, notamment en cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19.

« Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une concentration en sucre trop forte dans le sang du fait d’une insuffisante production d’insuline, hormone régulant le glucose dans le corps. Avec le temps, de graves complications cardiaques, vasculaires, rénales, oculaires sont notées chez le diabétique », indique l’ARS.

A Mayotte, d’après les premiers résultats de l’enquête de santé en population générale « Unono Wa Maoré » (réalisée par Santé Publique France), on constate qu’un adulte sur 10 est touché par le diabète en 2018 – 2019 (10,6%). Parmi eux, les femmes sont plus touchées et près de la moitié ont découvert leur statut lors de l’étude. Ce qui illustre l’importance du dépistage !

La sédentarité, le surpoids et l’obésité constituent des facteurs à l’origine de cette forte prévalence. C’est pourquoi il existe des mesures simples et efficaces pour prévenir la maladie et ses complications :

– pratiquer régulièrement une activité physique

– adopter une alimentation équilibrée

– respecter un suivi médical régulier.

Pour la Journée Mondiale du Diabète 2020 des actions de prévention sont prévues à destination de la population :

o Le 14 novembre : une campagne de dépistage du diabète gratuite et ouverte à tous

– Organisée par le réseau de santé diabète (Rediab Ylang 976), une journée de dépistage et des ateliers de sensibilisation à l’alimentation et à l’activité physique seront organisés dans leurs nouveaux locaux (BOBOKA-Mamoudzou)

– Cette année, 10 pharmacies se sont également portées volontaires pour participer à cette expérimentation. Elles organiseront des tests de dépistage par une mesure de glycémie capillaire (goutte de sang prélevée au bout du doigt) pour toute personne volontaire.

– Animé par une diététicienne, la MSP du Lagon organisera un atelier de sensibilisation samedi matin au sujet du diabète de type II sous le format d’un jeu de questions/réponses. Des goodies sont à gagner !

o Diffusion de différentes émissions sur Mayotte 1ère TV et radio (micro trottoir, reportages, témoignages de patients et de soignants, prise de parole d’experts, ….)

En parallèle, la 2ème édition de la campagne de communication « Maesha Mema – Mangez sain Bougez Malin » est lancée sur le territoire durant tout le mois de novembre. Spots télévisés, affichage, actions terrain, web série, etc. avec pour message principal « Vous avez le pouvoir de changer vos habitudes ! »