L’accès à Grand Moya règlementé pour condamner les dépôts sauvages

Le site de Grand Moya fait l’objet de nombreux dépôts sauvages: déchets du BTP, véhicules hors d’usage, encombrants, sont très régulièrement jetés dans les ravines, à l’aide de véhicule. « Malgré les campagnes de sensibilisation, les opérations de nettoyage du site, la création d’une brigade bleue en charge de l’entretien du site, les dépôts sauvages perdurent », le site étant excentré mais aussi accessible de jour comme de nuit.

C’est pourquoi, le maire de la commune de Dzaoudzi Labattoir en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et le Conseil Départemental, a pris un arrêté municipal qui interdit la circulation et l’accès des véhicules à Grand Moya tous les jours entre 18h et 7h du matin, à l’exception des véhicules de secours et des collectivités gestionnaires et co-gestionnaires.

Le site étant aussi celui de l’observation privilégiée des pontes des tortues marines, l’intercommunalité de Petite Terre nous informe que « les partenaires encadrant les sorties ponte sont autorisés à accéder au site ».

La fermeture aux véhicules de l’accès à Grand Moya aux horaires mentionnées est effective à compter de ce mardi 10 novembre 2020.