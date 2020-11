La SMAE communique sur l’incident ayant engendré une large coupure d’eau sur le Nord-est

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle qu’un incident technique majeur s’est produit le

9 novembre 2020 sur la ligne d’adduction du réservoir Maji Haut, ouvrage de tête du système de distribution des communes de communes de Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi.

« Un équipement hydraulique monté sur une conduite d’adduction très importante a été arraché à la suite d’un accident de la route. Les travaux de réparation ont nécessité un arrêt de l’adduction du réservoir de Maji-Haut qui s’est alors complètement vidé.

Pour permettre le remplissage de ce réservoir et réamorcer la distribution le plus tôt possible, il a été décidé en accord avec le SMEAM de procéder à des coupures de la distribution sur ces communes.

Le caractère imprévu et urgent de l’intervention n’a pas permis d’informer les usagers comme il se devait.

La Direction de SMAE vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations. »