Après Mayotte, le Centre de gestion de La Réunion de nouveau suspecté par la justice

Nos confrères du Journal de l’île (JIR) avaient consacré plusieurs articles sur les fraudes orchestrées en 2015 au Centre de Gestion (CDG) de la Fonction publique territoriale de Mayotte au profit du président du CDG de La Réunion, Léonus Thémot. Un 3/20 à l’écrit avait été arrondi en 15/20, et à l’oral deux points de plus sur les 5/20 décroché lui avait permis d’intégrer la catégorie B.

Comme nous l’avions expliqué, l’agent fautif à Mayotte avait été sanctionné à l’époque, et une enquête déclenchée à la suite de la plainte du président du CDG de Mayotte, Mohamed Majani, notamment sur la contrepartie perçue par le ou les auteurs de la falsification. L’article du JIR parle de sommes oscillant entre 3.000 et 5.000 euros.

Un retour en force de l’affaire alors que le Centre de gestion de Mayotte était épinglé par la Chambre régionale des Comptes il y a quelques mois, notamment sur sa politique de rémunération et de recrutement.

Pour autant, les faits datant de 5 ans, et l’enquête ouverte depuis 2 ans, on pouvait se demander ce qui valait à ces faits d’être ressortis de terre. Nous avions découvert que ce mois de novembre doivent se tenir les élections pour renouveler les présidents des deux CDG de Mayotte et de La Réunion. Et que le CDG de La Réunion avait déjà fait l’objet il y a 5 ans d’une enquête pour des faits de détournements de fonds publics et recel, dénoncés par la Chambre Régionale des Comptes.

Ce n’est vraisemblablement pas fini si l’on en croit nos confrères du JIR, qui révèlent qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre toujours contre le CDG de La Réunion, cette fois sur des fraudes sur les sujets, dévoilés avant l’heure, avec de bonnes notes à la clef qui ont fait tiquer les magistrats.

