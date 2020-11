Prés de 450 logements sociaux prochainement livrés, la SIM invite au dépôt rapide des dossiers

Entre décembre 2020 et décembre 2021, ce sont près de 450 logements sociaux qui vont être livrés par la Société Immobilière de Mayotte (SIM), à Mamoudzou (M’tsapéré, quartier Bonovo, ZAC Hamaha, Cavani), mais également à Labattoir, Tsimkoura dans la commune de Chirongui, à Combani dans la commune de Tsingoni et à Iloni, dans la commune de Dembeni.

« La demande étant supérieure à l’offre en matière de logements, tout demandeur de logement social doit déposer rapidement un dossier à la SIM ou doit venir actualiser son dossier, si celui-ci est déjà enregistré », indique la société.

Tout ménage de nationalité française ou étranger résident légalement à Mayotte et répondant à des plafonds de ressources définis réglementairement peut prétendre à un logement locatif social. Les formulaires de demande de logement social peuvent être retirés à l’accueil du siège de la SIM. Une fois complétés, les dossiers doivent être retournés à l’agence de la Société Immobilière de Mayotte pour enregistrement et instruction.

Pour rappel, la SIM est passée de 100 mises en chantier il y a 3 ans, pour atteindre 330 mises en chantier en 2019 et plus de 500 cette année. Actuellement, il y a plus de 600 logements en cours de construction. Sur le plan national, le Groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire de la SIM, vient de lancer un appel à projets VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) auprès de promoteurs dans le cadre d’un plan de relance de la filière BTP. Sur le plan local, cet appel à projets a permis de recueillir plusieurs propositions d’opérations pour un total de près de 1600 logements dont 800 sont déjà validés par les instances décisionnelles de la Société Immobilière de Mayotte. Ce volume vient compléter la programmation habituelle et va permettre d’augmenter significativement les mises en chantier sur les deux prochaines années.

Actuellement, la SIM dispose d’un parc de 2017 logements et de 40 locaux commerciaux, dont un peu plus de 1000 logements dans le Grand Mamoudzou (de Tsoundzou à Kaweni).

Pour déposer un dossier, se rendre au siège de la Société Immobilière de Mayotte, Place de l’ancien marché- BP 91 – 97600 Mamoudzou

Pour plus de renseignements : contactez le 0269 61 62 76 ou envoyez un mail à locatif@sim-mayotte.com