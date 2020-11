Covid-19 : le taux d’incidence au dessus-de 100 lié à un dépistage ambitieux

Et comme quand on cherche on trouve, 291 nouveaux cas ont été dépistés positifs en une semaine, faisant monter le taux d’incidence au-dessus de la barre des 100, pour atteindre 104,1 pour 100.000 habitants sur une semaine. Encore loin des taux catastrophique de métropole, de 491 en moyenne, montant jusqu’à 1.156 nouveaux en Savoie en une semaine.

Le taux de positivité est stable voire en légère baisse, à 12,8%, et surtout, le nombre d’hospitalisation n’a pas été impacté, puisque 13 sont pris en charge en raison du Covid, dont 3 en réanimation, contre 4 auparavant. On déplore néanmoins un décès, rapporte l’ARS,portant à 46 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires).

Il s’agit d’une personne âgée de 61 ans, admise en réanimation depuis fin septembre. Elle est décédée des suites de son infection après 44 jours d’hospitalisation.

4 815 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés à Mayotte depuis le début de l’épidémie. Si les formes les plus graves de la maladie restent rares, l’ARS insiste sur la nécessité de protéger les personnes âgées ou malades, en restant à distance les uns des autres, en se lavant fréquemment les mains à l’eau et au savon, et en portant un masque chaque fois que la distance physique ne peut pas être respectée.