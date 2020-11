Cons’eau : baisse importante de la consommation d’eau

Il pleut et nous parvenons à économiser davantage d’eau que les semaines précédentes: une double bonne nouvelle qui ne doit pas se traduire par une euphorie, les niveaux des retenues ayant encore diminué au 9 novembre.

On ne sait pas si le taux de remplissage moyen des deux retenues collinaires a été enregistré avant ou après les averses du jour, mais il est de 28% en moyenne, contre 42% l’année dernière à la même époque.

Nous avons économisé 841m3 par jour sur la semaine, par rapport à la précédente, soit 25.746m3 d’eau épargnés depuis le début des coupures. Ce sont 125 fuites qui ont été réparées, mais certaines issues de branchements dans la malavoune (campagne) du côté de Sada sont encore difficile à repérer.

Pour être totalement à l’abri en attendant la saison des pluies fin décembre, il faudrait arriver à un rythme de consommation de 28.500m3 par jour, nous en sommes à 33.439m3, soit 3.500m3 de moins qu’avant les restrictions.

Avant jne coupure, il faut stocker la quantité la mieux estimée par rapport à ses besoins, et dans un récipient propre et fermé, à l’abri du soleil, dans un endroit frais, maximum 2 jours, indiquent la préfecture et l’ARS. « Attention, ne buvez jamais l’eau des rivières et du puits, elle peut provoquer des maladies. Ensemble, économisons l’eau ».

On nous signale par ailleurs une fuite importante d’eau, de type geyser, avant le rond-point de Longoni, en venant de Koungou.