Programme des 1ères Assises de la Sécurité et de la Citoyenneté à Mamoudzou

Les nuits des habitants du village de Koungou sont quasiment quotidiennement agitées par des tirs de grenade lacrymogène de la gendarmerie tentant de venir à bout des jeunes qui font leur trafic de barrages et de racket de voitures sur la voie publique. Une délinquance qui gangrène régulièrement le quotidien des habitants de l’ensemble de l’île.

C’est dans ce cadre que la ville de Mamoudzou, la préfecture de Mayotte et le Conseil Départemental, en partenariat avec l’Association des Maires de Mayotte, organisent les premières Assises de la Sécurité et de la Citoyenneté de Mayotte les 9 et 10 novembre 2020 à Mamoudzou.

« Cette démarche participative entend pour but de réunir les différents acteurs institutionnels, du tissu associatif, du monde économique et de la société civile, afin de co-construire les solutions concrètes pour mieux vivre ensemble et lutter contre la délinquance et l’insécurité. Il s’agit au final de contribuer à redonner confiance et d’engager une dynamique afin de recréer un climat protecteur – nécessaire pour un territoire apaisé – en s’appuyant sur les valeurs de la République », rapportent les organisateurs.

Elles sont censées avoir été préparées dans les communes avec une expression des habitants, et les Assises seront ouvertes à différents acteurs qui partageront un diagnostic de la situation : une première étape pour élaborer des réponses adaptées et

partagées tant en termes de répression que de prévention. Dans le respect strict des consignes sanitaires.

Six ateliers participatifs réuniront les têtes pensantes du territoire pour des échanges sur les thèmes de Education et prévention, Répression et exécution de sanctions, Maitrise des frontières et lutte contre l’immigration illégale, Responsabilité parentale, Participation citoyenne et médiation, Lutte contre la pauvreté et insertion sociale.

A partir de toutes les informations et propositions déjà recueillies, une stratégie partenariale de lutte contre les violences urbaines et la délinquance sera définie.

A l’issue des Assises, un document synthèse présentera le diagnostic de la situation et un plan d’actions réalisables en impliquant toutes les institutions – État, collectivités, associations, citoyens – grâce au concours de tous les participants. Ce document sera soumis à tous les partenaires institutionnels.

Consulter le Programme des ateliers sécurité Mamoudzou

A.P-L.