Commandes de Noël : La Poste anticipe les réductions de vols depuis la métropole

« Face à la réduction du nombre de vols entre l’Outre-mer et la métropole, les envois de l’offre « Colissimo Outre-mer » pourraient avoir des délais allongés par rapport aux délais généralement constatés (5 à 10 jours). Aussi, en cette période particulière, nous vous conseillons d’anticiper vos envois le plus possible », signale le communiqué de La Poste.

L’opérateur finance à hauteur de 15 millions d’euros un plan de transport pour compenser la diminution des vols de passagers des compagnies aériennes. A l’approche des fêtes de Noël, 1 million de colis devra être acheminé, soit 20 % de plus que l’année dernière, alors même que les contraintes sanitaires pèsent sur le transport aérien.

Un dispositif renforcé pour les fêtes de fin d’année

Les commandes pour les fêtes de fin d’année s’annoncent record en 2020, avec une hausse du nombre de colis à livrer estimée à +20 % par rapport à l’année dernière. Dans le contexte actuel de réduction des vols passagers, La Poste sensibilise les clients ultramarins à la nécessité d’anticiper leurs commandes de Noël et déploie un dispositif renforcé :

un travail quotidien avec les compagnies aériennes pour charger un maximum de colis dans les vols passagers : les colis prioritaires, la presse et le courrier Prioritaire partent par avion.

de nouveaux affrètements d’avions dédiés, selon les besoins

un renforcement du plan de transport maritime pour acheminer le courrier et les colis non prioritaires et volumineux. Pour ces flux, un délai de 20 à 25 jours est à prévoir pour les Antilles et la Guyane et 40 jours pour La Réunion.

Par ailleurs, La Poste rappelle la suspension de la prise en charge des colis volumineux dont la longueur est supérieure à 1m.

La diminution de l’offre aérienne a eu une incidence significative sur les prix proposés par les compagnies particulièrement pendant la période forte de crise Covid (confinement). Durant cette période les tarifs ont fortement augmenté. Actuellement, ces prix tendent à se stabiliser mais les experts du transport aérien ne prévoient pas de retour au niveau initial avant 2024. Entre la hausse des tarifs des compagnies et l’affrètement d’avions dédiés, La Poste aura financé plus de 15 millions d’euros de transport aérien vers les DOM au cours de l’année 2020.

« Dès mars 2020, pendant le confinement La Poste a déployé un véritable pont aérien vers l’Outre-Mer pour assurer l’acheminement des lettres et des colis. Elle a ainsi affrété 41 liaisons aériennes dédiées sur la période. Les enjeux de fin d’année s’annoncent très importants et La Poste veut être aux côtés des citoyens ultramarins et garantir leur Noël. »