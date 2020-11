Votre programme ciné du week-end à Chirongui

Trois nouveaux films sont à l'affiche de la programmation de ciné Musafiri au Pôle culturel Abaine Madi Dzoudzou de Chirongui. ADN, le documentaire Africa mia et pour les plus jeunes, Petit Vampire.

« Africa mia », Musique, Musical, de Edouard Salier et Richard Minier – C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako et la Havane, nous partons à la recherche du maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende !

« ADN », Drame, Familial, de Maïwenn – Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses… Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

« Péninsula », Horreur, Action, Thriller, de Yeon Sang-ho – Interdit aux moins de 12 ans -La péninsule se déroule quatre ans après Train to Busan, alors que les personnages se battent pour fuir un pays en ruine à la suite d’un désastre sans précédent.

« 30 jours Max », Comédie policier, de Tarel Boudali – Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

« Petit Pays », Drame, d’Eric Barbier – Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance. (Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)

« Les Trolls 2, Tournée mondiale« , Animation, Comédie, Musical, de Walt Dohrn et David P.Smith – Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

« Petit vampire », Familial, Enfants, de Joann Sfar – Petit Vampire s’ennuie. Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut aller à l’école pour se faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de comportement à l’école et se trouve tout à son aise quand il découvre l’univers enchanteur de son copain mort-vivant. L’amitié entre les deux garçons est instantanée mais le terrifiant Gibbous, créature surnaturelle à tête de Lune, qui a juré de détruire la joyeuse petite communauté de morts-vivants, dresse de nombreux obstacles en travers de leur route.

Consulter le programme du 4 novembre 2020-pdf