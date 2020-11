ORGANISME ACHETEUR :

Ville de Mamoudzou (976)

Correspondant : Le Maire Monsieur Ambdilwahedou SOUMAILA, Boulevard Halidi Sélémani BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269665010. Fax +33 269639134.

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION DES VOIRIES INTER VILLAGE DANS LE TERRITOIRE COMMUNALE

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Lieu principal d’exécution :

COMMUNE DE MAMOUDZOU

97600 MAMOUDZOU

Classification CPV : 71241000 , 71356200 , 71000000

Durée de validité des offres : 4 mois

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 50%

2: Valeur technique 50%

Date limite de réception des offres :

Lundi 30 novembre 2020 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 20-135934 (envoyé le 05 novembre 2020).