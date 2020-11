Un Forum citoyen à Koungou pour préparer les Assises de la Sécurité

Commune particulièrement touchée actuellement par le violences, Koungou bosse sur la préparation des Assises de la Sécurité. Le week-end dernier, un Forum citoyen s’est tenu à Majicavo Koropa, animé par Maylis Pouny-Fagalde, chargée de mission ville.

Il s’agissait de faire s’exprimer les citoyens des quartiers de Kaweni, Doujani et Koungou, sur les situations d’incivilités, de violences et d’insécurité vécus par les habitants, leur permettre de formuler des propositions pour lutter contre l’insécurité et la délinquance et pour créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble », et préparer une intervention des citoyens-habitants lors des Assises les 9 et 10 novembre.

L’objectif était de récolter des propositions collectives sur les actions qu’il faudrait mettre en œuvre pour limiter l’insécurité et éviter les situations de violence.