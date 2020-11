Le conseil départemental lance le concours d’écriture « Nouvelles de l’île au Lagon ».

Dans le cadre de sa politique de promotion du territoire, le Conseil départemental de Mayotte a lancé le 1er novembre 2020 la 1ère édition du concours d’écriture : « Nouvelles de l’île au Lagon ».

Créé et organisé par le service Formation, insertion et documentation de la délégation de Mayotte à Paris, ce concours vise à encourager la production de récits sur Mayotte et à valoriser le territoire ainsi que ses talents littéraires. L’exercice consiste à raconter Mayotte à partir des thèmes de la Mer, de la Terre et de la Culture.

La participation au concours est gratuite*. Pour cette première édition, le concours est ouvert uniquement aux étudiants ayant fait leur lycée à Mayotte et poursuivant leurs études dans le premier cycle universitaire (BTS, DUT, LICENCE) dans l’Hexagone ou en Europe.

Le concours comporte cinq cagnottes décernées aux cinq meilleures productions, respectivement : 1000€, 800€ ; 700€ ; 500€ et 300€. Les trois premiers verront leur production publiée par le Conseil départemental.

Les inscriptions et le dépôt des productions se font du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, date de clôture.

Le manuscrit sera dactylographié et communiqué par voie électronique en format PDF en pièce jointe, à l’adresse dédiée : concours.ndm@dm-paris.fr.

• 1er novembre 2020 : Ouverture des inscriptions

• Avant fin avril 2021 : Constitution du jury

• 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 : Dépôt des productions

• Mai – Juillet 2021 : Sélection des 5 meilleurs oeuvres et remise des prix

L’inscription est définitive au dépôt de la production transmise de manière distincte.

Plus d’informations : contact@dm-paris.fr ou askandari.a@dm-paris.fr