Une subvention de 7.320€ pour un jeune créant ou reprenant une entreprise

Dans le cadre du plan de relance #1jeune1solution, le gouvernement renforce les moyens alloués au dispositif projet initiative-jeune (PIJ) en outre-mer. Pour Mayotte, une enveloppe de 210.227€ a été allouée afin d’accompagner les jeunes de 18 à 30 ans souhaitant créer leurs propres emplois par la création ou la reprise d’une activité.

La DIECCTE de Mayotte travaille en partenariat avec trois structures locales : la Boutique de Gestion, le Cabinet Mahorais de Conseil et Créa-Pépites. Les porteurs de projet bénéficient ainsi d’un accompagnement, puis d’un suivi après l’immatriculation de l’entreprise lors de la création ou de la reprise.

Plafonnée à 7.320€, la subvention est octroyée aux créateurs ou repreneurs d’une entreprise à but lucratif, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d’activité, dès lors que le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer.

Le bénéficiaire du PIJ doit assurer la direction effective de l’entreprise, c’est-à-dire son administration, sa gestion et sa représentation vis-à-vis des tiers.

L’aide est destinée à 85% aux investissements et au fonds de roulement de l’entreprise et les 15% restant sont versés à la structure d’accompagnement pour financer sa prestation d’appui-conseil-formation de mise en oeuvre et de développement du projet.

La subvention est réglée en deux versements, espacés d’au moins six mois, après la création effective de l’entreprise.

1° La procédure de demande de subvention est la suivante :

1. Dépôt de la demande par la structure d’accompagnement,

2. Examen du dossier par la commission d’attribution,

3. Notification d’acceptation ou de refus

L’examen de la demande porte sur :

• la consistance et la perspective de viabilité au regard de l’environnement économique local,

• les sources de financement complémentaires sollicitées ou mobilisées y compris les aides des collectivités locales.

S’agissant d’une aide à la création, l’immatriculation de l’entreprise ne peut être effectuée qu’après le dépôt de la demande de subvention PIJ à la DIECCTE via la structure d’accompagnement. La création ou la reprise de l’entreprise doit intervenir ensuite dans les 3 mois suivant la date de la notification de la décision d’octroi de l’aide.

Les coordonnées des structures d’accompagnement sont les suivantes :

– Créa-pépites : Tél : 0269 61 58 10 – Mail : contact@crea-pepites.fr

– Boutique de Gestion : Tél : 0269 61 13 82 – Mail : contact@bgemayotte976.onmicrosoft.com

– Cabinet Mahorais de Conseil : Tél: 0269 66 65 07 – Mail : contact@cmc.yt