Le groupe 3M appelle à l’application stricte des gestes barrière pour sauver les commerces

Rendre compatible la santé et l’économie. Ce casse-tête Hexagonal, et quasiment mondial, le groupe 3M veut l’anticiper pour Mayotte en appelant les commerçants à « la responsabilité collective ». Pour éviter toute éventuelle fermeture.

Le groupe 3M (Madora, Celio, Adopt’, Jennyfer, Maya Lingerie, Case For You, Mzuri Sana, le salon de coiffure Ebena et le Duty Free de l’aéroport Dzaoudzi), est sur tous les fronts. Après celui de l’insécurité qui avait incité son président Marcel Rinaldy à créer le CMEM, Collectif du monde économique de Mayotte, c’est au secours de l’économie qu’il vole.

Anticipant une éventuelle décision de reconfinement pour Mayotte, et de fermeture des commerces qui agite la métropole, Maya Rinaldy, secrétaire générale du Groupe 3M, indique avoir mis « tout en œuvre pour garantir aux clients comme aux collaborateurs un accueil en toute sérénité, dans le respect le plus strict des gestes barrières. »

“Tout a été mis en place pour que les gestes barrières soient respectés. Nous avons des bornes de distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée de chacun de nos magasins. Le masque est porté par l’ensemble de nos collaborateurs et il est également demandé aux clients d’en faire de même. Enfin, nous avons préféré fermer toutes les cabines d’essayages de nos magasins de vêtements afin de limiter au maximum les risques de transmission du virus”, détaille Maya Rinaldy

Plus largement, le Groupe 3M lance un appel « à la responsabilité collective » et demande aux habitants et entreprises du territoire de « poursuivre les efforts engagés pour enrayer la propagation de la pandémie et protéger Mayotte. » Les efforts de chacun bénéficieront donc à tous les commerces et à la population en général.

Profitons en pour rappeler que le port du masque est obligatoire y compris dans la rue, sur l’ensemble du territoire de Mayotte.

