POUVOIR ADJUDICATEUR :

Le maire de la commune de Tsingoni, Mr Mohamed BACAR

CAISSE DES ECOLES

Place Zoubert ADINANI, BP 35

97680 Tsingoni

Tél : +33 269 62 17 91 –

Fax : +33 269 61 76 81

Mode de la consultation : Procédure adaptée ouvert en application de l’article L.2123-1 et R. 2123-1 1° du code de la commande publique.

OBJET DU MARCHÉ :

Marché de fournitures scolaire 2020/2021.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

La commune de Tsingoni sollicite l’intervention de prestataires pour l’achat des fournitures scolaires pour les établissements scolaires de la commune.

Division en lots : 4

Lot 1 : Manuels scolaires, albums, matériels de bureau plus matériels pédagogique et jeux pour les écoles maternelle et élémentaire de MIRERENI.

Lot 2 : Manuels scolaires, albums, matériels de bureau plus matériels pédagogique et jeux pour les écoles maternelle et élémentaire de COMBANI.

Lot 3 : Manuels scolaires, albums, matériels de bureau plus matériels pédagogique et jeux pour les écoles maternelle et élémentaire de M’ROALE.

Lot 4 : Manuels scolaires, albums, matériels de bureau plus matériels pédagogique et jeux pour les écoles maternelle et élémentaire de TSINGONI.

MODALITÉS ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ET/OU RÉFÉRENCES AUX TEXTES QUI LES RÉGLEMENTENT :

Les marchés faisant objet de la présente consultation seront financés la commune.

CONDITION D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :

– Sur la plate forme de Marché sécurité : http//www.marchessecurises.fr

Conditions de remise des offres : Le dossier sera à déposer sur la plate forme marchée sécurisés

CRITÈRES DE SÉLECTION :

Critères / Pondération

1-Prix des prestations : 60.0 %

2-Délai de livraison : 20.0 %

3-Qualité (l’étendu du catalogue) : 20.0 %

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

CAISSE DES ECOLES

Commune de Tsingoni, place Zoubert ADINANI – BP 35, 97680 Tsingoni

– A l’attention de Mme CHANFI MARI Moinecha – Tél : + 33 269 62 85 97, Fax : +33 269 61 76 82,

email :

directionaffairescol.tsingoni@gmail.com

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège – 97600 Mamoudzou Tél : 0269 61 18 56 Fax : 0269 61 18 62.

Date limite de réception des offres :

30 novembre à 16h00

Date d’envoi à la publication :

03 novembre 2020