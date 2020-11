Pénurie d’eau : un premier bilan mitigé pour les coupures de 24h

Depuis 10 jours, les communes de Mayotte sont chacune à leur tour coupée de la distribution en eau courante 24h par semaine. Un premier bilan des économies réalisées a été dressé ce lundi 2 novembre 2020, lors de la tenue du comité de suivi de la ressource en eau, présidé par le préfet Jean-François Colombet, en présence du Syndicat SMEAM, de la SMAE, de l’ARS et du Conseil départemental.

Pour l’instant, la fermeture temporaire des robinets n’a pas provoqué de baisse importante de la consommation, qui est restée stable, quasiment à son niveau d’avant coupure de 24h, à 34.000m3 par jour, contre 36.000m3 en temps normal. Un gain qui avait été provoqué par les coupures nocturnes.

La bonne nouvelle est venue du ciel avec des pluies salvatrices pour le niveau de nos retenues collinaires, autour de 31 % depuis deux semaines. « Sur le mois d’octobre, les précipitations sur Dzoumogné ont été de 244 mm et de 184 mm sur Combani, soit le double des normales de saison », rapporte la préfecture.

Les acteurs de l’eau invitent l’ensemble de la population à accentuer son effort d’économie au quotidien, en évitant en particulier de sur-stocker de l’eau avant les coupures. Il faut également utiliser intelligemment l’eau ensuite, pour éviter les gaspillages.

Les administrations priées de s’équiper

Pour aider chaque abonné à réduire sa consommation d’eau et donc sa facture, la préfecture de Mayotte, l’ARS et le SMEAM ont financé l’achat de 44.000 kits hydro-économes (mousseurs pour les robinets et douches), qui ont été assemblés sur le sol de Mayotte par deux associations d’insertion situées à Mtsamboro et Ouangani. À partir d’aujourd’hui, ils seront gratuitement distribués à l’ensemble des usagers, entreprises et particuliers. Pour en récupérer un, il suffit de se rendre dans le CCAS de sa commune et d’y présenter sa dernière facture d’eau. « En moyenne, un foyer équipé de kits hydro-économes paiera sa facture d’eau 15 % moins cher, grâce aux économies qu’ils génèrent », indique la préfecture.

15 000 kits supplémentaires ont été commandés pour équiper les administrations publiques de l’île : services de l’État, Rectorat, ARS, Conseil départemental et communes. Le Préfet de Mayotte et le Président du SMEAM appellent l’ensemble des administrations non encore équipées à se faire connaître auprès des services de la préfecture pour collecter gratuitement et rapidement ces kits à Mamoudzou.

Dans ces conditions, le comité de suivi de la ressource en eau a décidé de maintenir des coupures d’eau de 24 heures jusqu’à nouvel ordre. « Si les pluies continuent et si la population accentue ses efforts, un passage à des coupures d’eau de 48 heures pourrait ne pas être nécessaire », informe la préfecture qui invite à adopter les bons gestes pour économiser l’eau.

A.P-L.