Adaptation du cross académique aux conditions sanitaires ce mercredi

Après la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) qui avait lancé la reprise des rencontres sportives scolaires sur le territoire, le cross académique est un second temps fort attendu de par les licenciés.

Le contexte sanitaire impose d’adapter l’organisation, rapporte l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Cinq courses permettront aux coureurs de se confronter par chronomètres interposés:

– Benjamins/Benjamines

– Collèges Mixtes

– Lycées Filles

– Lycées Garcons

– Course DéFi’t (sport partagé)

Les Associations Sportives des établissements scolaires vont se rencontrer par 3 en se succédant toute la journée pour limiter le nombre de présents sur le site de la compétition.

Plus de 1200 élèves de toute l’ile vont participer au cross. Plus d’un millier de coureurs encadrés par les jeunes secouristes UNSS du collège de Tsingoni et du Lycée de Tsararano, par les jeunes officiels des lycées de Sada et Kahani, et des collèges Chiconi et Ouangani.

Un atelier développement durable sera animé par les élèves ambassadeurs du Lagon du lycée de SADA.