Venez faire votre plein de produits frais au marché de Hamouro ce samedi

Dans la continuité des marchés agricoles et d’artisanat de 2019, la Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli rappellent que l’édition 2020 est en cours depuis septembre dernier.

Rendez-vous est donné chaque dernier samedi du mois : le prochain marché du Sud c’est donc ce samedi 31 octobre, de 8h à 13h, à Hamouro, commune de Bandrélé (voir affiche en pj).

Pour rappel, ces marchés sont organisés par l’intercommunalité et les communes du Sud, co-financés par le CGET, et chaque évènement permet à plus de 30 exposants de vendre fruits et légumes, plantes, produits d’artisanat, plats et jus locaux, etc.