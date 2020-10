SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Courriel :

babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.sieam.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre(s) activité(s) : Eau

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Amélioration de la desserte en eau potable du secteur de la Vigie et restructuration du réseau d’adduction d’eau potable de la Petite-Terre

II.1.2) Code CPV principal

71300000

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Amélioration de la desserte en eau potable

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché

387849 euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

71300000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

Lieu principal d’exécution : MAYOTTE PETITE-TERRE

II.2.4) Description des prestations

AMÉLIORATION DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DU SECTEUR DE LA Vigie

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 30%

Qualité

Délais : 20%

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2020/S118-286746 du 19 juin 2020

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT : Attribué

Intitulé : AMÉLIORATION DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DU SECTEUR DE LA Vigie

V.2) Attribution du marché

07 octobre 2020

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 6

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

EGIS EAU, 889 Rue la vieille poste CS 89017, 34965, MONTPELLIER , FRANCE. Code NUTS : FRJ13.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 387849 euros

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Le Greffier du Tribunal Administratif de Mamoudzou les Hauts du Jardin de Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

Tribunal Administratif de Mamoudzou les Hauts de Jardins de Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

27 octobre 2020