SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33

269628417. Fax : +33 269615500. Courriel : nassuria.baco-bacar@sieam.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.sieam.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Etude de definition des 4 sites retenues en préfaisabilité pour la création d’une usine de dessalement en Grande-Terre

II.1.2) Code CPV principal

73420000

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Réalisation de l’étude de définition des 4 sites pour créer une usine de dessalement en Grande-Terre

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché

144950 euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

73420000 , 71335000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Grande-Terre MAYOTTE

II.2.4) Description des prestations

Étude de définition des 4 sites retenue en préfaisabilité pour la création d’une usine de dessalement.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 40%

Qualité

Valeur Technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2020/S143-352142 du 27 juillet 2020

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT : Attribué

Intitulé : Étude de définition des 4 sites retenue en préfaisabilité pour la création d’une usine de dessalement.

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

07 octobre 2020

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

ARTELIA, Numéro national d’identification : 44452352600804, 16 Rue Simone Veil, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE , FRANCE.

Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 144950 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mamoudzou Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269621862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

27 octobre 2020