La couronne de Miss Excellence 2020 made in Mayotte

C’est une couronne entièrement confectionnée à Mayotte qui ornera la coiffe de Miss Excellence Mayotte 2020 ce samedi. Confectionnée par les deux artisans bijoutiers passionnés de Mzuri Sana, Issouf Matroifi et Mohamed Toufaïl, qui ont travaillé 15 jours sur l’ouvrage.

Composé d’argent et d’une pierre précieuse pour un effet des plus brillants, la couronne est ornée de fleurs d’ylang, de feuilles de palmiers et de bangas, associés à la finesse du filigrane. « Un accessoire unique et symbolique que notre future reine de beauté pourra arborer fièrement pour représenter l’identité et les valeurs de notre île lors de ses voyages et futurs concours », soulignent ses auteurs.

Celle-ci est encore visible ce vendredi 30 octobre 2020, dans la bijouterie Mzuri Sana située au centre commercial Baobab, à Mamoudzou. Avec ses artisans bijoutiers, la bijouterie-horlogerie mahoraise revendique la création de ses propres bijoux traditionnels pour la clientèle locale ou une clientèle de passage. Ses créations sont à retrouver en boutique et sur le site internet.