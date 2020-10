« En l’absence d’un confinement strict », les consignes du président du Département

Quelques pistes sont fournies par le président du Département quant aux décisions préfectorales qui tomberont ce jour. Un reconfinement à la mode de métropole ne semble pas d’actualité pour l’instant.

Le président du Département a rencontré le préfet de Mayotte comme ce dernier s’y était engagé, pour notamment donner le cadre ce soir, des mesures d’adaptations à la crise Covid. Mayotte n’est pas concernée « pour l’heure » par un reconfinement « tel qu’il est pratiqué en métropole », rapporte Soibahadine Ibrahim Ramadani. Il répète plus loin qu’il n’y aurait pas de « confinement strict. » Mais il annonce plusieurs décisions.

L’annulation ou le report par le Département « quand c’est possible », et « au moins jusqu’au 1er décembre », des manifestations comme la Conférence des Civilisations du Canal du Mozambique. Annonce avait déjà été faite de la tenue en visio fin novembre de la Conférence des RUP présidée par Mayotte.

Le travail d’information sera poursuivi, sur le plan sanitaire « sur le relais des consignes (gestes barrières, port du masque…) », sur « l’organisation du travail départemental dans le respect des intérêts des agents et de la population de Mayotte », et sur les décisions pour que « on n’aggrave pas plus une conjoncture économique et touristique déjà difficile ».

Le président Ramadani ajoute enfin « que le Conseil départemental s’associera pleinement à tous les hommages qui seront rendus aux victimes de l’attentat de Nice survenu le 29 octobre, lequel appelle notre condamnation unanime ».

Le préfet s’exprimera sur les options prises pour Mayotte ce soir à 19h sur le JT de Mayotte la 1ère.