Le plan « France relance » expliqué aux entreprises et aux socio-professionnels de Mayotte

Pour faire face à l’épidémie covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien économique, sous le label « France Relance ». Sur le plan national, 100 milliards d’euros sont mobilisés.

Ce plan de relance se déploie autour de trois volets principaux : la transition écologique, la souveraineté et la compétitivité économique, et la cohésion sociale et territoriale.

Le 28 octobre 2020, le sous-préfet chargé de l’appui au territoire, Hadrien Haddak, la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, Marjorie Paquet et le directeur régional de BPI France, Christian Queré, ont détaillé à la CCI, les différentes mesures.

Cette présentation faite aux chambres consulaires, acteurs du monde socioprofessionnel, Conseil Départemental et entreprises qui structurent le territoire, a permis de souligner le panel des dispositions concrètes prises au profit des entreprises mahoraises qui souhaitent renforcer leurs fonds propres, augmenter leurs investissements productifs, former davantage leurs salariés et bénéficier d’aides à l’embauche.

L’accès aux mesures du plan de relance et l’orientation des bénéficiaires sur les modalités d’obtention des aides sont facilités par la mise en place du site : planderelance.gouv.fr