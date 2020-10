Vol Ewa Air maintenu pour Nosy Be le 1er novembre sous condition de test

Les capacités de tests sont toujours en tension, notamment sur les analyses, mais une partie a pu être débloquée pour le vol vers Madagascar.

La compagnie Ewa Air, en accord avec les autorités et le laboratoire de Mamoudzou, est en capacité de confirmer le maintien son vol Mayotte-Nosy Be du dimanche 1er novembre 2020. Le vol ZD206 décollera de Dzaoudzi à 14h50 heure locale. Les passagers de ce vol devront se faire tester ce jeudi 29 octobre 2020 au laboratoire de Mamoudzou, rue du Commerce, entre 8h et 12h, sur présentation de leur billet EWA AIR pour le vol Nosy Be du 1er novembre.

Les passagers n’ayant pas réalisé au préalable ce test, ou présentant un résultat positif, ne seront pas autorisés à prendre l’avion.

La compagnie Ewa Air travaille activement sur son programme des vols du mois de novembre dans l’objectif de pouvoir proposer aux habitants de Mayotte un vol chaque dimanche entre Dzaoudzi et Nosy Be avec la possibilité de réaliser son test le jeudi qui précède.

La compagnie informera sa clientèle de tout impact sur les vols par de nouvelles annonces gouvernementales. Pour consulter les dernières informations, cliquer ici.