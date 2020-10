Inauguration de la PMI d’Acoua

Moins connues en métropole, les PMI sont un service du conseil départemental. Elles couvrent les consultations et des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans, ainsi que des activités de planification familiale et d’éducation familiale. Elles répondent à de nombreux besoins tels le suivi des grossesses, mais aussi les IVG, le problème des violences conjugales et celui du développement chez les enfants. A Mayotte elles souffrent notamment d’un déficit de médecins.