Coopération culturelle avec Madagascar et master class au CUFR

Le Pôle Culture du CUFR et Sisygambis ont imaginé un projet culturel et pédagogique à partir du travail artistique de Sisygambis. Il permet aux étudiants de valider des compétences techniques par une série de master class : Performance Multimédia, Audiovisuel, Édition Numérique, «Traversées» à Madagascar dans le cadre de la politique de coopération régionale du CUFR, et «Correspondance Marseille-Mayotte», Écriture Poétique et Multimédia, du 10 au 19 Décembre 2020 à la Friche de la Belle de Mai à Marseille.

Dans le cadre de cet événement, plusieurs rendez-vous de restitution sont proposés au CUFR :

Du 26 au 30 Octobre 2020, master class sur le processus de création et les techniques de la performance multimédia, avec Christine Coulange, compositrice-réalisatrice et Hervé Rico, ingénieur du son-régisseur général.

Le 28 Octobre à 14h, visioconférence publique avec les partenaires à Madagascar, présentation des films tournés avec les étudiants à Mahajanga et Fianarantsoa.

Le 30 Octobre à 12h première performance du travail en cours « Les rythmes de la transe, de la Méditerranée à l’océan Indien » – amphithéâtre du CUFR.

Un vaste périple d’images sonores, rythmé de Mayotte à Madagascar et à l’Australie, via Zanzibar, les Comores, la Tanzanie, le Kenya, l’Égypte, le désert d’Arabie, Oman, Dubaï, la Malaisie. On suit le fil rouge des rituels rares et puissants, l’espace des paysages, les détails de la vie quotidienne… Ouvrant l’œil et prêtant l’oreille au rythme des actes, aux pratiques collectives, au balancement des corps, aux mélopées répétitives. Sisygambis noue les musiques traditionnelles et les sons ambiants à ses propres compositions électroniques.