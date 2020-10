Centre universitaire : report de l’élection du directeur

Le directeur du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) est nommé pour 4 ans, sur proposition du conseil d’administration. Il est choisi parmi les enseignants chercheurs enseignants au CUFR. C’est Aurélien Siri qui le dirige, il avait expliqué postuler à sa propre succession. Comme nous l’avions rapporté, Thomas M’Saïdié, maitre de conférence en Droit public est également candidat.

La raison du report se résume à deux difficultés nous rapporte le directeur Aurélien Siri. La première porte sur la situation sanitaire : « Le retour de l’urgence sanitaire incite à mettre en place le vote électronique. Nous allons mettre ce report à profit pour l’adopter. » Les votants sont les représentants de cinq collèges, celui des professeurs, celui des maitres de conférence, celui des enseignants du second degré, PRAG et PRCE (Professeurs Certifiés et Agrégés), celui du personnel administratif et celui des étudiants.

Deuxième problème, explique le directeur, « la fragilité du processus électoral. Il existe une nouvelle procédure pour valider les intervenants extérieurs au CUFR. Nous avons voulu l’adopter à Mayotte, mais ce qui invalidait une liste qui ne nous était d’ailleurs pas favorable. En terme d’équité, il était nécessaire de réitérer la procédure. »

Nous avons également contacté Gilles Halbout, Chancelier des Universités : « On avait un litige entre un candidat qui n’avait pu déposer sa liste et l’administration du CUFR. Après 4 jours de travail, c’est réglé. Il a également fallu que je rassure quant à la nomination des intervenants extérieurs au CUFR, qui sont aussi partie prenante dans ce vote. »

Aucune date n’est pour l’instant fixée pour cette élection qui était prévue le 18 novembre 2020, « elles se tiendront avant mi-décembre 2020 ».

