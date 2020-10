Avec Serv-in, un repas chez vous en quelques clics grâce à la nouvelle appli

En 2013, Elanziz Saidi Yahaya créait la 1ère plateforme de commande en ligne de repas et de boissons à Mayotte, « Serv-in », en partenariat avec les restaurants locaux. Après la Grande terre, de Tsoundzou à Koungou, Serv-in, prend la barge et déploie ses services en Petite Terre. Les Petit-terriens peuvent maintenant commander de leur canapé chez les restaurants partenaires de Petite Terre comme MistiqBar, Le Dagoni …

Quelques clics et vous êtes livrés à domicile ou sur votre lieu de travail à midi et en soirée. Et dans quelques semaines se sera au tour des habitants du centre de Mayotte de pouvoir déguster les services de Serv-in.

Dans l’ère des applications, l’appli Serv-in disponible gratuitement dans Apple Store et Google Play pour une expérience client mobile. Désormais les commandes peuvent être passées depuis un smartphone ou une tablette, pratique à l’heure du télétravail. Ses auteurs annoncent une application « intuitive et facile d’utilisation ». Des offres exclusives avec la livraison gratuite et des bonus sont aussi au programme.

Autre innovation, le compte prépayé by Serv-in (S-Wallet) peut être rechargé par carte bancaire, ticket restaurant, virement… Le client est libre d’utiliser son solde à tout moment lors d’une commande.

Comment commander ?

– Téléchargez l’application sur App Store ou Google Play

– Créez un compte

– Choisissez le restaurant que vous souhaitez commander

– Remplissez votre panier

– Confirmez vos informations pour la livraison: Adresse, téléphone, heure de livraison

– Validez votre paiement en ligne ou en S-Wallet

– Le restaurant reçoit votre commande