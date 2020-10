Une rando autour des cratères organisée par l’office de tourisme de Petite Terre

Un vrai plaisir que de voir les offices de tourisme s’approprier leur territoire, et proposer des parcours découverte des richesses de l’île. L’Office de Tourisme de Petite-Terre organise une randonnée pédestre sur le site des cratères de Petite-Terre.

L’Office de Tourisme de Petite-Terre souhaite valoriser les différents patrimoines du territoire de Petite-Terre. Pour ce faire, plusieurs sorties et visites se mettent en place, notamment avec le Musée de Mayotte pour la visite du quartier historique de Dzaoudzi.

Pour la première fois, une randonnée pédestre sur le site des cratères de Petite-Terre, est organisée, ouverte au public, et animée par un guide pays. Celle-ci aura lieu le dimanche 1er novembre à partir de 7h et permettra de découvrir des sites emblématiques du territoire comme la mosquée de Polé, le lac Dziani, le belvédère de Moya ou encore le point de vue de la Vigie. Le point de départ se fera route des badamiers, au niveau des « grandes oreilles », à proximité de la mosquée de Polé à 7h.

« L’objectif de cette visite est de permettre aux résidents du territoire et / ou aux visiteurs de (re)découvrir le territoire de Petite-Terre et ses panoramas d’exception, et de valoriser les sentiers de randonnée du territoire. La randonnée sera limitée à 15 personnes, et gratuite. La durée totale du parcours est d’environ 13 km, et les inscriptions se feront à partir de 15 ans, via un formulaire publié sur la page Facebook de l’Office de Tourisme de Petite-Terre (@tourismepetiteterre) ce mercredi 28/10/2020.

Les participants devront se munir :

• D’eau (3 litres environ)

• D’un casse-croute

• De chaussures de sport

• D’une tenue de sport (qui couvre les jambes de préférence)

• De crème solaire

• D’un sac à dos

• D’un chapeau ou une casquette

• D’antimoustique

En raison de la présence de la Covid 19, la sortie se fera dans le respect des règles sanitaires actuelles – port du masque obligatoire.

*** Assurance à charge de chaque participant