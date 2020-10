« Mayotte en 820km à pied », votre guide indispensable à la rando

C'est le plus récent des ouvrages sur la découverte de Mayotte par ses sentiers de randonnée. Léocadie Jaloux et Saluel André, tout deux ingénieurs BTP, ont fait le tour de l'île en 5 jours, et souhaitaient en faire bénéficier le grand public.

« L’écriture de cet ouvrage est plus que la volonté d’écrire un livre, c’est la volonté de montrer les beautés de l’île, et de comprendre les reliefs qui nous entourent », rapportent les deux ingénieurs.

Après plusieurs mois de travail et de kilomètres avalés, les deux auteurs ont reçu le soutien de l’association Amis Raid Rando Mayotte pour concrétiser le projet d’un livre. « L’envie nous est venue à force de parcourir l’île mais aussi les îles voisines, comme La Réunion, Grande Comore, Madagascar ou encore Nosy Bé. Chaque voyage nous a appris à décrypter le relief et la géographie qui nous entourait ». GPS et crayons en mains, c’est à la fois une cartographie et des carnets de voyage, qui naissent sous leur plume.

Habitant à Mayotte depuis 2016, ils ont effectué de nombreuses randonnées et courses (Mahoraid, Trail des amis, Run des tortues, etc.), « ce qui nous a permis de voir la diversité et la beauté des sentiers de l’île ».

En Août 2019, ils entreprennent le tour de l’île à pieds en 5 jours. « A force de parcourir les sentiers, nous nous sommes mis en tête de vouloir en faire profiter le plus grand nombre. C’est ainsi que nous est venu l’idée d’écrire ce livre de randonnée. » Il cible les sentiers touristiques mais également les innombrables pistes et sentiers agricoles qui jalonnent l’île, ainsi que des sentiers, pour la plupart non répertoriée, voir cartographiés. »

Ils proposent de télécharger via le QRcode dans le guide, le tracé au format GPX pour permettre de suivre l’itinéraire plus facilement. « Enfin, nous souhaitions, retranscrire notre perception sensible et imaginée du territoire avec des photographies et des croquis que nous avons réalisé. »

Les auteurs

Léocadie Jaloux, né à Châlons-sur-Marne, le 18/02/1993, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat (ITPE) et Architecte, avide de connaissances. Passionnée de randonnée et pratique du croquis et carnet de voyage.

Samuel André, né à Saint Rémy, le 16/07/1993, Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat (ITPE) et féru de cartographie. Passionné de randonnée et pratique de la course à pieds