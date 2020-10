La « Garantie pandémie » de Corsair bénéficiera à Mayotte en décembre

Par ce temps de pandémie, difficile de jongler avec les billets d’avion. Résultat positif au test ou tout simplement trop tardifs pour attraper son vol, il faut regarder de prés les conditions proposées par les compagnies aériennes.

Corsair arrive en décembre à Mayotte avec une offre «Garantie pandémie», élargie, en augmentant significativement les montants de la couverture « Assistance-Rapatriement » pour les frais hôteliers et médicaux, sans coût supplémentaire.

Et en complément de l’offre « Totale sérénité » permettant aux clients de modifier sans frais* (date ou destination) ou demander le remboursement intégral de leurs billets, sans avoir à présenter de justificatif.

La compagnie permet de modifier son voyage sans frais supplémentaires ou de le faire rembourser sans justificatif, jusqu’à un an après la date du départ initial. « Ainsi, vous pourrez changer la destination, la date de votre départ ou de votre retour, si vous ne pouvez ou ne souhaitez plus partir. Nous vous demanderons uniquement de nous prévenir 7 jours à l’avance et de régler la différence tarifaire si votre nouveau voyage entrainait un changement de prix. Intégrée sans frais supplémentaire dans les assurances existantes, l’offre permet à tous les clients de la compagnie de bénéficier d’une couverture élargie des frais médicaux et frais d’hébergement en cas d’épidémie ou de pandémie comme la Covid-19. »