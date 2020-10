ORGANISME ACHETEUR

Ville de Mamoudzou (976), Représentée par son Maire Ambdilwahedou SOUMAILA, Rue du Commerce BP 01, 97600 Mamoudzou,

MAYOTTE. Tel : +33 269639100. Fax : +33 269639103.E-mail : commande-publiquet@mairiedemamoudzou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale de l’organisme acheteur : http://www.mamoudzou.yt/

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la restructuration de l’hôtel de ville

CARACTÉRISTIQUES

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : non

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 20 novembre 2020 – 17:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Fonds Propres

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix des prestations 50%

2: valeur technique 50%

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au marché par l’organisme acheteur

Renseignements complémentaires :

Les documents à produire pour l’appréciation des candidatures sont listés à l’article 6.1 du règlement de la consultation.

La part de l’enveloppe prévisionnelle du maitre d’ouvrage affectée aux travaux est fixée à 1 200 000,00 € HT.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels

DCE à télécharger uniquement via la plateforme https://www.marches-securises.fr

Conditions de remise des offres ou des candidatures

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées ci-dessus.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL

suivante : https://www.marches-securises.fr

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

23 octobre 2020