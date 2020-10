Les passagers de Mayotte et La Réunion autorisés à voyager de/vers l’île de Nosy Be à Madagascar

Alors que les ressortissants de 9 pays européens sont interdits de vol vers Madagascar, une dérogation est faite pour les français de Mayotte et de La Réunion. Les tests sont cependant toujours d’actualité.

Pour faire suite à l’allocution du Président de la République de Madagascar, du 18 octobre 2020, l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) a publié une note officielle interdisant l’embarquement vers la Grande Île de passagers issus de neuf pays du continent européen (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Pologne, Royaume Uni, Ukraine) ainsi que de la Russie.

Par amendement à cette note, l’Aviation Civile de Madagascar a précisé en date du 22 octobre 2020 que les passagers en provenance de Mayotte et La Réunion n’étaient pas concernés par cette nouvelle restriction gouvernementale. Les vols de la compagnie Air Austral prévus entre La Réunion et Nosy Be sont ainsi maintenus. Il est à noter que les passagers au départ de la France métropolitaine, en correspondance, ne pourront être acceptés.

Pour mémoire, Air Austral, en lien étroit avec ses autorités de tutelle, a pu reprendre ses liaisons de et vers Nosy Be, à Madagascar, le 16 octobre dernier. Deux rotations ont ainsi pu être effectuées les 16 et 23 octobre 2020. Dès le début de l’hiver IATA 2020, soit dés le début du mois de novembre, Air Austral propose à sa clientèle deux rotations par semaine Réunion-Nosy Be les lundis et jeudis. Par la suite et en fonction de l’évolution de la situation, la compagnie pourra mettre un programme plus étoffé.

Mesures d’entrée à Nosy Be pour les passagers en provenance de La Réunion/Mayotte ou de la Métropole (via RUN/DZA)

– Obligation pour les voyageurs de plus de onze ans de présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 3 jours avant l’embarquement. Les passagers n’ayant pas réalisé au préalable ce test ou ceux présentant un résultat positif ne seront pas autorisés à prendre l’avion.

– Test PCR obligatoire à l’arrivée à Nosy Be

– Respect d’un maximum de 48h d’isolement de confinement aux frais du passagers dans l’attente des résultats du test

– Obligation d’être joignable pendant toute la durée du séjour à Madagascar (puce locale ou internationale opérationnelle ainsi qu’une adresse mail)

– Présentation d’une lettre d’engagement signée, reconnaissant les mesures sanitaires liées à la Covid 19 à Madagascar

– Respect de toutes les procédures mises en place à l’aéroport, prise de température et utilisation du couloir désinfectant.