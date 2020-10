COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE OUEST – 3CO (976)

POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Communauté de Communes du Centre Ouest (976), Hounaifi AHAMADA, 1444 Avenue Zoubert Adinani Mroalé, 97600 Tsingoni,

FRANCE. Tel : +33 639278684. E-mail : h.ahamada@3co-mayotte.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :

https://www.3co-mayotte.fr/

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PROGRAMMATION, LE SUIVI DES ETUDES, DES TRAVAUX ET DE L’EXPLOITATION DE LA CUISINE CENTRALE INTERCOMMUNALE DU CENTRE

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71241000

Lieu d’exécution

KAHANI 97670 Ouangani

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La présente consultation a pour objet, l’exécution d’une mission d’assistance générale à la maîtrise d’ouvrage dans le projet de construction et d’exploitation de sa cuisine centrale intercommunale depuis la faisabilité jusqu’au suivi de l’exploitation par un fermier,

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et

d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 20 novembre 2020 – 11:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

3CO20M007

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège (rue de l’internat) 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 269611856.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. URL :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Communauté de Communes du Centre Ouest 1444 Avenue Zoubert Adinani Mroalé , à l’attention de Etudes et Infrastructures , 97680

TSINGONI, FRANCE. Tél. +33 639278684. E-mail : h.ahamada@3co-mayotte.fr. URL : https://www.3co-mayotte.fr/.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

23 octobre 2020