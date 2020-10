Nouvel agenda des marchés agricoles et d’artisanat du Sud

La Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui, et Kani-Kéli, annoncent le prochain marché agricole et d’Artisanat du Sud, à Hamouro, commune de Bandrélé, le samedi 31 octobre de 8h à 13h.

La Communauté de Communes du Sud endosse là sa compétence du développement économique de son territoire, en menant de nombreux projets liés à l’alimentation, l’agriculture et la pêche.

En lien avec ces projets, et dans une démarche de valorisation des producteurs et artisans, les collectivités du Sud ont mis en place des marchés évènementiels, cofinancés par le CGET (service Politique de la Ville de l’Etat). Ces journées sont organisées de manière collaborative, avec l’intercommunalité et les communes membres, et grâce aux exposants du Sud.

Pour cette année 2020, les marchés ont démarré en septembre et ont dû être adaptés au contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons. Les organisateurs et exposants veillent à ce que les gestes barrière soient appliqués (distanciation, port du masque, lavage de mains).

« Les habitants peuvent ainsi venir en toute sécurité pour profiter des produits de saison (fruits, légumes, épices), de savoir-faire local (artisanat, plats traditionnels), et des animations. Les marchés se déroulent selon le calendrier affiché ci-dessus.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de la CCSud, ou par mail en vous adressant au Service Développement des Activités Economiques -economie@ccsud.yt