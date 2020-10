Coupure d’eau à Chirongui

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle qu’une interruption de la distribution en eau potable pour cause de casse sur le réseau a lieu depuis le mercredi 21/10/2020 à 19h00 jusqu’au jeudi 22/10/2020dans la commune de CHIRONGUI et concerne les quartiers Station TOTAL et PMI. Nos équipes sont mobilisées et font le maximum pour un retour à la normale prévu ce jour aux alentours de 12h00.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de:

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

« La Direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par cette interruption. »