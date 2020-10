« Vous sentez vous en sécurité dans votre village? »: répondez en 5mn aux questions de l’enquête sécurité

La sécurité sur l’île, vous voulez en parler ? vous pouvez donner votre avis sur le site de la mairie de Mamoudzou ou sur sa page Facebook.

Dans le cadre des premières Assises de la Sécurité et de la Citoyenneté de Mayotte, les 9 et 10 novembre 2020, les habitants de Mayotte sont appelés à répondre à une enquête citoyenne afin de co-construire les solutions du mieux vivre ensemble et lutter plus efficacement contre la délinquance et la violence.

A ce titre, la municipalité et ses partenaires appellent l’ensemble des habitants de Mayotte à partager leurs avis et leurs propositions et particulièrement :

– Les personnes 18 à 24 ans ;

– Les femmes ;

– Les étudiants, les ouvriers, les commerçants/artisans ;

– Les personnes résidant à Koungou et à Dembeni.

Pour répondre à l’enquête, connectez-vous sur la page Facebook Ville de Mamoudzou ou sur le site Internet de la Ville. Seulement 5 minutes sont nécessaires pour répondre à cette enquête, nous l’avons testé pour vous, les résultats seront présentés lors des Assises.

Date limite pour répondre à l’enquête : vendredi 30 octobre 2020.