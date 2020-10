Préavis de grève à l’ARS Mayotte signé par 4 syndicats locaux

Le préavis de grève illimité est déposé pour le 26 octobre. La CFDT accuse la direction d’avoir « décrédibilisé la démarche » en sollicitant l’aide des syndicats nationaux. Or, la CGT Ma, FO Mayotte et la CFE CGC Mayotte sont bien signataires du commuiqué.

« Face à votre silence et votre mépris du dialogue social, nous vous annonçons un durcissement du mouvement à compter du lundi 26 octobre 2020 », indique la CFDT, mentionnant que le mouvement a toujours été porté par l’ensemble des organisations syndicales locales « qui se sont battues pour la création de l’ARS Mayotte. La population de Mayotte reste vigilante sur la construction de leur ARS (…) Pour décrédibiliser la démarche, vous avez sollicité l’aide des syndicats nationaux qui n’ont aucune légitimité locale ».

Ils déposent à partir du 26 octobre 2020 cette fois, un préavis de grève illimité, qui porte notamment sur des problématiques de ressources humaines, comme le départ de l’actuel directeur de la Santé Publique, l’application d’un organigramme de plein exercice, la réhabilitation de l’actuel DGA notamment dans la délégation de signature.

Mais aussi, « l’application de la charte des valeurs » qu’ils ont rédigée, la mise en place de la feuille de route de la construction de l’ARS Mayotte, d’un Programme Régional de Santé adapté à Mayotte, et non à l’océan Indien comme précédemment, un plan de formation individualisé « pour la montée en compétence des agents mahorais dans le cadre d’un plan de carrière, en vue de leur responsabilisation, et la reprise des modalités de distribution des primes COVID 19 ». Ils expliquent avoir rédigé un bilan d’un an de gouvernance, qui demande notamment la mise en lace d’un « comité de construction de l’ARS Mayotte ».