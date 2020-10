Le Secrétaire d’Etat aux Solidarités à Mayotte ce dimanche

Adrien Taquet, Secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, arrive dimanche à Mayotte.

Une visite essentielle sur un territoire où la moitié de la population à moins de 17,5 ans, et où beaucoup de mineurs sont encore massivement à prendre en charge. Rappelons qu’ils sont environ 10.000 à ne pas être scolarisés, parmi les plus jeunes, et que les plus âgés sont souvent en errance sur le territoire faute de débouché en l’absence de titre de séjour.

Si la Journée des Droits de l’Enfant tombe le 20 novembre, Haki za wanadza et le collectif des associations célébrant la Convention International des Droits de l’Enfant, anticipent en organisant le lancement officiel des actions du mois à venir en présence du ministre.