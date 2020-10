Cons’eau : bonne nouvelle sur les économies d’eau et sur les retenues collinaires

Nous sommes arrivés à réduire encore un peu plus notre consommation d’eau la semaine dernière, -461m3, par rapport à la semaine précédente qui avait été un record, -637m3 d’eau. Nous consommons désormais 33.365m3 par jour, en s’approchant donc très lentement des 28.500m3 qui nous permettraient de patienter sereinement jusqu’à la saison des pluies en décembre. Nous avons économisé 16.300m3, le double de la semaine précédente.

Du côté des retenues collinaires, la bonne nouvelle est venue du ciel. Si elles ne s’infiltrent pas jusqu’aux nappes souterraines aquifères, les abondantes pluies des mangues de mercredi dernier et celles de ce week-end ont abondé les retenues collinaires. Le niveau moyen de Combani et Dzoumogne qui était de 32%, la semaine dernière (et non 35% indique la préfecture parlant d’une erreur de données) est resté le même. Réjouissant même si on sait qu’à la même époque en 2019, elles étaient à moitié remplies.

De plus, 49 fuites ont été colmatées sur le réseau.