Mayotte invitée à participer à Mission Cinéma Caraïbe et à Calend’Art

Deux évènements lancent un appel à l’imagination des territoires ultramarins. A vos caméras, pour les Rencontres professionnelles cinéma Antilles-Guyane, et vos pinceaux pour le Calend’Art 2021.

Les 12èmes Rencontres professionnelles cinéma Antilles-Guyane auront lieu du jeudi 21 au samedi 30 janvier 2021 à la médiathèque Ernest J. Pépin de Lamentin. L’association Mission cinéma Caraïbe « MCC » organise la compétition CinéVision Sud. Elle s’adresse aux réalisateurs (rices) originaires ou résidents des Antilles-Guyane et des Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane française, Cuba, Haïti, République dominicaine, Trinidad and Tobago), de La Réunion, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, et de l’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Togo).

Les inscriptions pour les courts-métrages, de fiction et documentaires, se déroulent jusqu’au vendredi 13 novembre. Deux sélections seront faites : l’une pour les courts-métrages (maximum 30 min), l’autre pour les films d’écoles. Seront sélectionnés pour participer à cette compétition : dix courts-métrages de fictions, dix courts-métrages documentaires et dix films d’écoles.

Les inscriptions sont à remplir ici. Edition 2021 de Calend’Art



Ce Pour la 4ème année consécutive, le Pôle-relais zones humides tropicales lance pour 2021 une nouvelle édition de son « Calend’art ».Ce grand concours dessin sur le thème des zones humides, invite tous les enfants du primaire et du secondaire (6-16 ans) des territoires de l’Outre-mer français (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Guyane, Mayotte, Réunion, Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie) à participer à celui-ci en envoyant par courrier postal ou par mail leur(s) plus beau(x) dessin(s).

Un seul objectif : soyez créatif ! Parlez-nous des mares, des étangs, des lacs, des mangroves, des tourbières… Les zones humides sont des écosystèmes riches et diversifiés. Mettez cette diversité à l’honneur !

Ce calendrier servira à sensibiliser le grand public, jeune et moins jeune, à la conservation et protection des zones humides de l’Outre-mer français. Outre les dessins des grands gagnants, il contiendra de nombreuses informations et anecdotes sur les zones humides.

Ce concours représente par ailleurs une formidable opportunité pour ces jeunes générations de s’intéresser et de découvrir le rôle vital que jouent les zones humides dans leur quotidien et de s’impliquer dans une action de sensibilisation à grande échelle tout en leur permettant d’explorer leur imagination. Les gagnants sélectionnés seront publiés dans le calendrier 2021 qui sera distribué (par voie virtuelle et papier) à l’échelle internationale.