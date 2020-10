Orange partenaire de la Ligue mahoraise de foot pour le meilleur et pour le pire de la crise sanitaire

Ce jeudi, Mohamed Boinariziki , président de la Ligue Mahoraise de Football et Jérôme Ferrari Fromager, directeur de la communication et des partenariats d’Orange ont signé une convention de partenariat. Il s’agit d’aider la Ligue à s’équiper en finançant notamment des équipements des sections sportives mixtes et féminines (de 12,16 ans), des récompenses de la journée régionale mixte des U11-U12. Orange participera également au financement de la coupe des communes U18. Orange dotera en maillots les clubs de l’AS JUMELLES de MZOUAZIA et de l’AS SADA, et équipera le staff qui encadrera la finale régionale de la coupe de France

Depuis mai 2018, Orange a renforcé son engagement autour du Football en devenant partenaire majeur de la Fédération Française de Football (équipe masculine, féminine, espoirs) jusqu’en 2022.

Un accompagnement dont la Ligue va avoir besoin dans une période où les rassemblements, notamment sportifs, sont l’objet de toutes les attentions. Djamil Abdallah, Educateur des équipes de jeunes club USCJ Koungou, avait notamment interpellé les médias dans une lettre ouverte, pour rappeler que « la décision d’accueillir du public relève de la seule responsabilité des clubs organisateurs qui s’assureront de leur capacité à faire respecter les recommandations sanitaires requises : port obligatoire du masque dès 11 ans, pulvérisateurs de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour les spectateurs et respect des mesures de distanciation physique. » Et s’interroge sur la capacité des clubs à le faire respecter. Une réflexion qui prend tout son sens alors que nous sommes de nouveau en état d’urgence sanitaire.

Il invite à la ligue de Mayotte à la vigilance et demande au comité directeur d’annuler tout simplement la reprise de compétitions officielles si les conditions ne sont pas réunies et à préparer les clubs pour une reprise des compétions en 2021.

e parfaite illustration des valeurs que veut promouvoir Orange à travers le sport amateur sur nos territoires, l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes vraiment heureux d’accompagner la ligue et de permettre aux Mahorais de vivre leur passion du football »